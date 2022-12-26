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Могут ли вам ввести вакцину, которая испортилась в период отключения света: в Минздраве дали объяснение

Киев • УНН

 • 626957 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркнули, что даже в условиях отключения электроэнергии из-за атак российских оккупантов, качество вакцин в амбулаториях или пунктах прививки не портится, информирует УНН.

Цитата

«Медицинская система начала подготовку к возможным отключениям света заранее. Региональные склады хранения вакцин и большинство центров первичной медико-санитарной помощи оборудованы генераторами. Все учреждения здравоохранения, занимающиеся вакцинацией, имеют четкий алгоритм действий на случай обесточивания, а медики прошли дополнительное обучение и знают, что делать», - говорится в сообщении.

Детали

Более того, учреждения первичной медико-санитарной помощи, оказывающие услуги по вакцинации, могут хранить вакцины для рутинных прививок и против COVID-19 от 1 недели до 1 месяца.

Учреждения Украины должны соответствовать следующим критериям:

1. Иметь необходимое оснащение:

  • холодильник для вакцин объемом, достаточным для одномесячного запаса вакцины;
  • регистратор температуры (специальное устройство для непрерывного контроля температуры вакцины);
  • индикатор замораживания вакцины;
  • термосумки с двумя полными комплектами холодовых элементов на каждую (4 холодовых элемента на 1 комплект), объема которых хватит для транспортировки/временного хранения всего объема вакцин, имеющихся на хранении в заведении;
  • электрогенератор и топливо к нему в объеме, достаточном для ежедневного использования холодильного оборудования для хранения вакцин в течение не менее 15 дней.

2. Иметь подготовленных работников

Они должны пройти обучение соблюдению требований «холодовой цепи» с получением теоретических и практических навыков. Подтвердить обучение можно сертификатом или записью в журнале регистрации инструктажей.

Заведения первичной медико-санитарной помощи, не соответствующие приведенным выше критериям, могут обеспечить вакцинацию через применение таких способов (отдельно или вместе):

1. Еженедельное распределение вакцины (исходя из недельных потребностей), если в пунктах вакцинации соблюдены все условия:

  • выделенный холодильник для работающих вакцин;
  • термосумка;
  • термометр и обеспечение мониторинга температуры не менее двух раз в сутки;
  • применение только вакцин, поставляемых с термохромной этикеткой (VVM) и индикатором замораживания.

2. Использование вакцины через проведение мобильных сессий вакцинации в организованных коллективах (яслях, школах и т.п.).

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