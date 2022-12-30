Могут ли вакцинированые от COVID инфицировать других - ответ Минздрава

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«Прививка против COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни и осложнений, которые привели к смерти. При этом вакцинированные люди могут заболеть COVID-19 и инфицировать других», – сообщает Министерство.

Чтобы избежать заболевания COVID-19, Минздрав опубликовал следующие правила:



Надевайте маску, когда чувствуете признаки ОРВИ;



Соблюдайте дистанцию в очередях и общественном транспорте;



Мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком при первой необходимости;



Проветривайте помещение;



«COVID-19 никуда не исчез. Люди до сих пор болеют и умирают от тяжелого течения болезни. Защитите себя – сделайте прививку! Первичный курс вакцинации против COVID-19 включает в себя одну дозу вакцины Janssen или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продолжить защиту, сделайте бустерную прививку: первое – через 5 месяцев, второе – через 4 месяца», – напоминает Минздрав.

Напомним

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что даже в условиях отключения электроэнергии из-за атак российских оккупантов, качество вакцин в амбулаториях или пунктах прививки не портится.