Могут ли вакцинированые от COVID инфицировать других - ответ Минздрава

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Прививка против COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, но не полностью от инфицирования. Об этом напомнило Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Цитата

«Прививка против COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни и осложнений, которые привели к смерти. При этом вакцинированные люди могут заболеть COVID-19 и инфицировать других», – сообщает Министерство.

Чтобы избежать заболевания COVID-19, Минздрав опубликовал следующие правила:

  • Надевайте маску, когда чувствуете признаки ОРВИ;
  • Соблюдайте дистанцию в очередях и общественном транспорте;
  • Мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком при первой необходимости;
  • Проветривайте помещение;

«COVID-19 никуда не исчез. Люди до сих пор болеют и умирают от тяжелого течения болезни. Защитите себя – сделайте прививку! Первичный курс вакцинации против COVID-19 включает в себя одну дозу вакцины Janssen или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продолжить защиту, сделайте бустерную прививку: первое – через 5 месяцев, второе – через 4 месяца», – напоминает Минздрав.

Напомним

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что даже в условиях отключения электроэнергии из-за атак российских оккупантов, качество вакцин в амбулаториях или пунктах прививки не портится.

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