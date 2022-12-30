В Украине растет количество госпитализаций из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 14% из-за уменьшения показателей вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире национального телемарафона "Единые новости", информирует УНН.
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«Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, которые закончились летально. За последнюю неделю мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций в среднем на 14%, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тысячи украинцев. COVID-19 все-таки продолжает циркулировать и уносить жизни. Также это способствует тому, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает также расти», - сказал он.
Детали
Кузин подчеркнул, что пациенты в возрасте от 60 лет более уязвимы, поэтому смертность среди них больше.
По его данным, показатели вакцинации против коронавируса сильно упали в основном из-за ситуации безопасности в связи с полномасштабной войной.
«За последнюю неделю проведено около 47 тыс. прививок, это достаточно низкий показатель. Люди в основном получают именно бустерные дозы. Это именно сознательные граждане, которые приходят в пункты и получают полный курс. Вакцин в Украине достаточно», - сказал он.
Кузин отметил, что в области распределено 125 тыс. доз для вакцинации детей до 17 лет.
«В первую очередь должны быть вакцинированы дети, имеющие хронические заболевания, дети с онкозаболеваниями, после трансплантаций, дети, которые имеют тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания», - сказал он.
Санитарный врач отметил, что пункты хранения вакцин оборудованы источниками бесперебойного питания и стабилизаторами.
Дополнение
В Минздраве отметили, что прививка против COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, но не полностью от инфицирования.