Чи є новий штам COVID-19 в Україні - відповідь МОЗ

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"Переважним штамом, який зараз циркулює в Україні, є штам Omicron. І ми фіксуємо його 8 основних різновидів. У переважній більшості це його підтипи ВА-5 і B11529. Ми також моніторимо ситуацію з появою нового штаму XBB.1.5. Станом на сьогодні в Україні його ще не виявлено", - зазначив Кузін.

Деталі

Він додав, що наразі немає конкретної інформації про новий штам, але проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, щоб мати більше інформації про те, наскільки він є небезпечним.

Кузін також розповів, що в Україні не планують запроваджувати локдаун через коронавірус під час війни, але може йтися про локальні обмеження.

Доповнення

У світі набирає обертів новий заразний варіант COVID-19 XBB.1.5., експерти розповіли, що про нього потрібно знати.