У світі набирає обертів новий заразний варіант COVID-19: що про нього потрібно знати

Деталі

Він заявив, що нинішня епідеміологічна картина COVID-19 викликає занепокоєння.

«Показники захворюваності та госпіталізації зростають. Щотижня від COVID-19 вмирають близько десяти тисяч людей. Реальні цифри швидше за все набагато вищі», – повідомив Тедрос Гебрейєсус представникам держав-членів ВООЗ.

Спостерігається швидка передача вірусу, особливо у регіонах північної півкулі. Сьогодні, за словами голови ВООЗ, швидко поширюється новий підваріант коронавірусу – XBB.1.5, який є «рекомбінантом штамів омікрону BA.2».

Очільник ВООЗ зазначив, що омікрон XBB.1.5 вперше був виявлений у жовтні 2022 року.

Представниця ВООЗ Марія Ван Керкхове повідомила, що в деяких країнах Європи та північно-східній частині США XBB.1.5 вже витіснив інші циркулюючі підваріанти.

Як зазначає журнал Smithsonian, кілька тижнів тому XBB.1.5 становив лише невелику частину випадків у Сполучених Штатах, тепер же він - той, що має усі шанси стати найпоширенішим у країні.

Згідно з останніми даними, опублікованими в п’ятницю Центрами з контролю та профілактики захворювань США (CDC), на нього припадало 27,6 відсотка випадків за перший тиждень січня - швидке поширення, адже на початку грудня він становив лише 2,3 відсотка випадків.

Зараз країна спостерігає за "найбільш трансмісивним субваріантом, який був виявлений", заявила представниця ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Чому XBB.1.5 більш заразний?

Цей підваріант виграє від пари мутацій, розташованих поруч одна з одною, які дозволяють вірусу краще зв’язуватися з нашими клітинами, роблячи його більш переданим, каже Вініт Меначері, який вивчає коронавіруси в медичному відділенні Техаського університету.

XBB.1.5 добре ухиляється від антитіл від вакцин або після перенесеної хвороби. "Очевидно, що XBB має здатність вислизати від імунітету, - розповів NBC News Ісаак Богоч, лікар-інфекціоніст та епідеміолог з Університету Торонто. - Це продемонстрували як лабораторні дослідження, так і клінічні випадки та госпіталізації".

Поки що неясно, чи XBB.1.5 краще уникає імунітету, ніж інші циркулюючі варіанти, зазначає Меначері - схоже, йдеться про вищу трансмісивність, яка збільшує поширеність варіанту.

Чи викликає цей варіант більш важке захворювання?

XBB.1.5, схоже, не викликає більш важких захворювань, ніж інші варіанти Omicron, розповідає NBC News Барбара Махон, директор відділу коронавірусу та інших респіраторних вірусів CDC.

"Ми бачимо, що ці віруси є більш трансмісивними, але ми не бачили переконливих доказів того, що вони є більш патогенними чи більш смертоносними", - каже Меначері.

Але навіть якщо цей варіант не викликає більш серйозних захворювань, явне збільшення кількості випадків означає більше госпіталізацій і смертей, зазначає він.

Доповнення

Тим часом очільник ВООЗ пообіцяв, що організація стежитиме за розвитком ситуації і висловив сподівання, що в 2023 році вдасться покінчити з пандемією COVID-19.

«ВООЗ уважно стежить за цим варіантом, оцінює ризики та повідомлятиме про це. COVID-19, мабуть, залишатиметься головною темою для обговорення, але я вірю і сподіваюся, що за належних зусиль це буде рік офіційного закінчення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я», – сказав голова ВООЗ.

Він повідомив, що наразі у Китаї спостерігається сплеск випадків захворювання та госпіталізацій. У зв'язку з цим голова ВООЗ знову нагадав про важливість вакцинації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великі китайські міста пройшли пік COVID - дослідження