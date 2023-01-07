В мире набирает обороты новый заразный вариант COVID-19: что о нем нужно знать

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21504 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 79152 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118994 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118441 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 268219 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133335 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121978 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372667 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83804 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136508 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

В DOGE используют ИИ, чтобы выявлять служащих, которые критикуют Трампа - СМИ

8 апреля, 16:12 • 11477 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 13109 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12415 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 12007 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 15171 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 268219 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293902 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372667 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348281 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395427 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77931 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111732 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131022 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170588 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79811 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В мире набирает обороты новый заразный вариант COVID-19: что о нем нужно знать

Киев • УНН

 • 2838007 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В 29 странах мира обнаружили новый подвариант коронавируса XBB.1.5, и его распространение быстро растет в некоторых регионах, о чем, как указывают в ООН, на днях сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, пишет УНН.

В мире набирает обороты новый заразный вариант COVID-19: что о нем нужно знать

Детали

Он заявил, что нынешняя эпидемиологическая картина COVID-19 вызывает беспокойство.

«Показатели заболеваемости и госпитализации растут. Каждую неделю от COVID-19 умирают около десяти тысяч человек. Реальные цифры скорее всего гораздо выше», – сообщил Тедрос Гебрейесус представителям государств-членов ВОЗ.

Наблюдается быстрая передача вируса, особенно в регионах северного полушария. Сегодня, по словам главы ВОЗ, быстро распространяется новый подвариант коронавируса – XBB.1.5, который является «рекомбинантом штаммов омикрона BA.2».

Глава ВОЗ отметил, что омикрон XBB.1.5 впервые был обнаружен в октябре 2022 года.

Представительница ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что в некоторых странах Европы и северо-восточной части США XBB.1.5 уже вытеснил другие циркулирующие подварианты.

Как отмечает журнал Smithsonian, несколько недель назад XBB.1.5 составлял лишь небольшую часть случаев в Соединенных Штатах, теперь же он - тот, что имеет все шансы стать самым распространенным в стране.

Согласно последним данным, опубликованным в пятницу Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на него приходилось 27,6 процента случаев за первую неделю января - быстрое распространение, ведь в начале декабря он составлял лишь 2,3 процента случаев.

Сейчас страна наблюдает за "наиболее трансмиссивным субвариантом, который был обнаружен", заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Почему XBB.1.5 более заразен?

Этот подвариант выигрывает от пары мутаций, расположенных рядом друг с другом, которые позволяют вирусу лучше связываться с нашими клетками, делая его более передаваемым, говорит Винит Меначери, который изучает коронавирусы в медицинском отделении Техасского университета.

XBB.1.5 хорошо уклоняется от антител от вакцин или после перенесенной болезни. "Очевидно, что XBB обладает способностью ускользать от иммунитета, - рассказал NBC News Исаак Богоч, врач-инфекционист и эпидемиолог из Университета Торонто. - Это продемонстрировали как лабораторные исследования, так и клинические случаи и госпитализации".

Пока неясно, избегает ли XBB.1.5 иммунитета лучше, чем другие циркулирующие варианты, отмечает Меначери - похоже, речь идет о более высокой трансмиссивности, которая увеличивает распространенность варианта.

Вызывает ли этот вариант более тяжелое заболевание?

XBB.1.5, похоже, не вызывает более тяжелых заболеваний, чем другие варианты Omicron, рассказывает NBC News Барбара Махон, директор отдела коронавируса и других респираторных вирусов CDC.

"Мы видим, что эти вирусы являются более трансмиссивными, но мы не видели убедительных доказательств того, что они являются более патогенными или более смертоносными", - говорит Меначери.

Но даже если этот вариант не вызывает более серьезных заболеваний, явное увеличение количества случаев означает больше госпитализаций и смертей, отмечает он.

Дополнение

Между тем, глава ВОЗ пообещал, что организация будет следить за развитием ситуации и выразил надежду, что в 2023 году удастся покончить с пандемией COVID-19.

«ВОЗ внимательно следит за этим вариантом, оценивает риски и будет сообщать об этом. COVID-19, по-видимому, будет оставаться главной темой для обсуждения, но я верю и надеюсь, что при усилиях это будет год официального окончания чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», – сказал глава ВОЗ.

Он сообщил, что в настоящее время в Китае наблюдается всплеск случаев заболевания и госпитализаций. В этой связи глава ВОЗ снова напомнил о важности вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большие китайские города прошли пик COVID - исследование

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19ЗдоровьеНовости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60