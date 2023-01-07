В мире набирает обороты новый заразный вариант COVID-19: что о нем нужно знать

Детали

Он заявил, что нынешняя эпидемиологическая картина COVID-19 вызывает беспокойство.

«Показатели заболеваемости и госпитализации растут. Каждую неделю от COVID-19 умирают около десяти тысяч человек. Реальные цифры скорее всего гораздо выше», – сообщил Тедрос Гебрейесус представителям государств-членов ВОЗ.

Наблюдается быстрая передача вируса, особенно в регионах северного полушария. Сегодня, по словам главы ВОЗ, быстро распространяется новый подвариант коронавируса – XBB.1.5, который является «рекомбинантом штаммов омикрона BA.2».

Глава ВОЗ отметил, что омикрон XBB.1.5 впервые был обнаружен в октябре 2022 года.

Представительница ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что в некоторых странах Европы и северо-восточной части США XBB.1.5 уже вытеснил другие циркулирующие подварианты.

Как отмечает журнал Smithsonian, несколько недель назад XBB.1.5 составлял лишь небольшую часть случаев в Соединенных Штатах, теперь же он - тот, что имеет все шансы стать самым распространенным в стране.

Согласно последним данным, опубликованным в пятницу Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на него приходилось 27,6 процента случаев за первую неделю января - быстрое распространение, ведь в начале декабря он составлял лишь 2,3 процента случаев.

Сейчас страна наблюдает за "наиболее трансмиссивным субвариантом, который был обнаружен", заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Почему XBB.1.5 более заразен?

Этот подвариант выигрывает от пары мутаций, расположенных рядом друг с другом, которые позволяют вирусу лучше связываться с нашими клетками, делая его более передаваемым, говорит Винит Меначери, который изучает коронавирусы в медицинском отделении Техасского университета.

XBB.1.5 хорошо уклоняется от антител от вакцин или после перенесенной болезни. "Очевидно, что XBB обладает способностью ускользать от иммунитета, - рассказал NBC News Исаак Богоч, врач-инфекционист и эпидемиолог из Университета Торонто. - Это продемонстрировали как лабораторные исследования, так и клинические случаи и госпитализации".

Пока неясно, избегает ли XBB.1.5 иммунитета лучше, чем другие циркулирующие варианты, отмечает Меначери - похоже, речь идет о более высокой трансмиссивности, которая увеличивает распространенность варианта.

Вызывает ли этот вариант более тяжелое заболевание?

XBB.1.5, похоже, не вызывает более тяжелых заболеваний, чем другие варианты Omicron, рассказывает NBC News Барбара Махон, директор отдела коронавируса и других респираторных вирусов CDC.

"Мы видим, что эти вирусы являются более трансмиссивными, но мы не видели убедительных доказательств того, что они являются более патогенными или более смертоносными", - говорит Меначери.

Но даже если этот вариант не вызывает более серьезных заболеваний, явное увеличение количества случаев означает больше госпитализаций и смертей, отмечает он.

Дополнение

Между тем, глава ВОЗ пообещал, что организация будет следить за развитием ситуации и выразил надежду, что в 2023 году удастся покончить с пандемией COVID-19.

«ВОЗ внимательно следит за этим вариантом, оценивает риски и будет сообщать об этом. COVID-19, по-видимому, будет оставаться главной темой для обсуждения, но я верю и надеюсь, что при усилиях это будет год официального окончания чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», – сказал глава ВОЗ.

Он сообщил, что в настоящее время в Китае наблюдается всплеск случаев заболевания и госпитализаций. В этой связи глава ВОЗ снова напомнил о важности вакцинации.

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