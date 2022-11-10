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Можно ли делать прививку от гриппа и COVID-19 одновременно: разъяснение Минздрава

Можно ли делать прививку от гриппа и COVID-19 одновременно: разъяснение Минздрава

Киев • УНН

 • 590347 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали об особенностях вакцинации от гриппа и COVID-19 одновременно, пишет УНН.

Цитата

"Можно ли сделать прививку от гриппа и COVID-19 в один день? Да, можно. Эти две прививки можно делать одновременно, но в разные руки", - говорится в сообщении.

Детали

Как грипп, так и COVID-19, отмечают в Минздраве, могут иметь тяжелые последствия для здоровья. Они могут вызвать пневмонию, проблемы с сердцем, обострение хронических заболеваний и даже привести к смерти.

Человек с гриппом или ковидом даже в легкой форме может инфицировать других, в частности людей из группы риска – пожилых, беременных, людей с сопутствующими болезнями. Более того, эти заболевания можно иметь одновременно, отмечают в Минздраве.

"Единственным эффективным спасением от тяжелого течения и осложнений этих заболеваний является вакцинация. Напоминаем, что вакцинация от COVID-19 в Украине бесплатна. В то же время прививка от гриппа не входит в Национальный календарь, а потому вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет" , - отметили в Минздраве.

Для медиков, беременных и сектора безопасности в этом году предусмотрена бесплатная вакцинация от гриппа.

Дополнение

В Минздраве напомнили, какие прививки рекомендованы взрослым.

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