Чи можна робити щеплення від грипу і COVID-19 одночасно: роз'яснення МОЗ

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"Чи можна зробити щеплення від грипу і COVID-19 в один день? Так, можна. Ці два щеплення можна робити одночасно, але в різні руки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як грип, так і COVID-19, наголошують у МОЗ, можуть мати важкі наслідки для здоров’я. Вони можуть викликати пневмонію, проблеми із серцем, загострення хронічних хвороб і навіть призвести до смерті.

Людина із грипом чи ковідом навіть у легкій формі може інфікувати інших, зокрема людей із групи ризику – літніх людей, вагітних, людей із супутніми хворобами. Ба більше, ці захворювання можна мати одночасно, зауважують у МОЗ.

"Єдиним ефективним порятунком від важкого перебігу та ускладнень цих захворювань є вакцинація. Нагадуємо, що вакцинація від COVID-19 в Україні є безоплатною. Водночас щеплення від грипу не входить до Національного календаря, а тому вакцину можна придбати в аптеці власним коштом", - зазначили у МОЗ.

Для медиків, вагітних та сектору безпеки у цьому році передбачена безплатна вакцинація від грипу.

Доповнення

У МОЗ нагадали, які щеплення рекомендовані дорослим.