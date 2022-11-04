У МОЗ нагадали, які щеплення рекомендовані дорослим

Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов’язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень.

Також важливо пам’ятати, що після 16 кожні 10 років необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця.

Які щеплення рекомендовано мати дорослим:

Гепатит В

Дітей почали планово щепити від гепатиту В лише у 2000-х.

Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві, це захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції — цирозу й раку печінки. Гепатит В не лікується, при захворюванні вимагає пожиттєвої терапії.

Курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту В.

Гепатит А

Гепатит А — запальне захворювання печінки, що лікується тривалий час і в окремих випадках спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть.

Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.

Грип

Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.

Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в Україні безоплатна.

Пневмокок

Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої — пневмокок. Тому людям із групи ризику (старшим за 65, із хронічними захворюваннями) варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.

Менінгокок

Менінгококи — це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків закінчуються летально.

В Україні наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.

COVID-19

Вакцинація від COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.

Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.