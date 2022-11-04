У МОЗ нагадали, які щеплення рекомендовані дорослим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Дорослим теж слід пам’ятати про щеплення та регулярно їх оновлювати. У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, які щеплення є рекомендованими для дорослих українців, повідомляє УНН.
Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов’язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень.
Також важливо пам’ятати, що після 16 кожні 10 років необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця.
Які щеплення рекомендовано мати дорослим:
Гепатит В
Дітей почали планово щепити від гепатиту В лише у 2000-х.
Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві, це захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції — цирозу й раку печінки. Гепатит В не лікується, при захворюванні вимагає пожиттєвої терапії.
Курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту В.
Гепатит А
Гепатит А — запальне захворювання печінки, що лікується тривалий час і в окремих випадках спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть.
Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.
Грип
Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.
Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в Україні безоплатна.
Пневмокок
Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої — пневмокок. Тому людям із групи ризику (старшим за 65, із хронічними захворюваннями) варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.
Менінгокок
Менінгококи — це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків закінчуються летально.
В Україні наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.
COVID-19
Вакцинація від COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.
Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.