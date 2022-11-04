В Минздраве напомнили, какие прививки рекомендованы взрослым

Прежде всего каждому взрослому нужно наверстать пропущенные в детстве обязательные прививки. Поэтому, если вы не уверены, вакцинировали ли вас в детстве, обратитесь к своему семейному врачу и он разработает индивидуальный график прививок.

Также важно помнить, что после 16 каждые 10 лет необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка.

Какие прививки рекомендуется иметь взрослым:

Гепатит В

Детей начали планово прививать от гепатита В только в 2000-х.

Прививка рекомендована для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве, это защитит от опасных последствий вирусной инфекции — цирроза и рака печени. Гепатит В не лечится, при заболевании требует пожизненной терапии.

Курс вакцинации включает три прививки от гепатита В.

Гепатит А

Гепатит А — воспалительное заболевание печени, которое лечится длительно и в отдельных случаях вызывает поражение печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и даже смерть.

Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Можно получить комбинированную вакцину, защищающую от вирусов гепатита А и В.

Грипп

Прививку от гриппа рекомендуется делать ежегодно в начале эпидсезона. Оно обезопасит от возможных осложнений и смерти. В группе риска беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вакцину можно приобрести за свой счет. Для медиков, беременных и сотрудников сектора безопасности вакцинация от гриппа в Украине безоплатна.

Пневмокок

Как COVID-19, так и грипп могут осложняться бактериальной пневмонией, самая распространенная причина которой — пневмококк. Поэтому людям из группы риска (старше 65, с хроническими заболеваниями) следует привиться от пневмококковой инфекции.

Менингококк

Менингококки — это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит и т.д. Менингит поражает оболочку головного и спинного мозга. Без своевременного лечения 50% случаев заканчиваются летально.

В Украине есть вакцины от четырех видов менингококков из 13. Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста.

COVID-19

Вакцинация от COVID-19 обезопасит от осложнений и госпитализации. Прививки бесплатные.

Первичный курс включает в себя одну дозу вакцины Janssen или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Действие вакцины в дальнейшем возобновляется благодаря бустерным прививкам: первая через 5 месяцев, вторая через 4.