Возможно ли отрезать россию от энергетического рынка? Эксперт рассказал о потенциале для дальнейшей изоляции оккупанта

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В мире есть запасы топлива, запасы сырья и есть возможности для того, чтобы заместить российскую долю, однако вряд ли рф полностью уйдет с рынка. Такое мнение УНН высказал эксперт по энергетическим вопросам, директор ООО “Консалтинговая группа А-95 " Сергей Куюн. УНН поинтересовался, возможно ли полностью отрезать россию от энергетического рынка.

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“Скажем так, в мире есть запасы топлива, запасы сырья и есть возможности для того, чтобы заместить российскую долю. Она сейчас составляет где-то 5% мирового рынка, как уже заявили, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Иран, - это только основные страны, которые больше всего по уровню залежей нефти и газа. А есть же еще много стран ОПЕК", - отметил собеседник.

Но, как отмечает эксперт, будут и те, кто будет покупать российские углеводороды.

“Я уверен, что эту частицу можно заменить. Но надо понимать, что кто-то не будет покупать эту нефть - Европа, Штаты, а ведь есть очень большой регион - Азия, Индия, Китай, которые будут это потреблять, и соответственно, я не думаю, что россия уйдет с рынка, я думаю, что она будет вынуждена, во-первых, сократить добычу, а во-вторых, сократить производство нефтепродуктов, возможно, даже через остановку нефтеперерабатывающих заводов. Это такая очень революционная вещь, действительно", - говорит Куюн.

Эксперт напомнил, что Европа решила не делать резких движений и в течение следующих 5 лет постепенно откажутся от российских энергоресурсов. Германия, правда, планирует сделать это до конца года, и “это тоже будет очень ощутимый шаг, который даже еще три недели назад было невозможно себе представить”, - отмечает специалист.

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В то же время, по его словам, рынок на сегодня - очень “инертный”.

“Эти цепочки и это снабжение, оно формировалось годами, десятилетиями, особенно в Европе. Есть много нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Этот процесс - он будет медленным. Но то, что этот маховик, этот процесс пошел - это очень важно, потому что там ничего никогда в Европе, в мире не происходит быстро. Но даже то, что мы видим, дает надежду на то, что этот процесс пошел, он не остановится”, - говорит он.

Собеседник отметил также, что не может пока дать ответа на вопрос о том, какой удар ожидает экономику рф вследствие запрета импорта энергоресурсов со стороны Запада.

"Вот сейчас вроде бы все давят, а цена на нефть выросла. Соответственно, сейчас цена на нефть 115-120 долларов. Это слишком высокая цена. России за счастье было за 60 долларов продавать, а они продают за 100. Здесь надо трезво оценивать ситуацию”, - отметил Куюн.

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“Поэтому, требуется время для того, чтобы закрутились все эти колеса. Но, действительно, сейчас происходят вещи, которые три недели назад никто не мог себе представить", - добавил он.

Контекст

8 марта Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и др.

Беспрецедентное решение было принято в ответ на вторжение и продолжающуюся агрессию российской федерации против Украины.

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