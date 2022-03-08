ЄС планує скоротити імпорт російського газу на дві третини та прагне відмовитися від залежності до 2030 року

Деталі

У пресрелізі ЄС йдеться, що він планує усунути свою залежність від російського газу шляхом "диверсифікації постачання газу за рахунок збільшення імпорту ЗПГ та трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану та відновлюваного водню і швидке скорочення використання викопного палива в будинках, промисловості та енергосистемі за рахунок підвищення енергоефективності, розширення використання відновлюваних джерел енергії та електрифікації, а також усунення вузьких місць в інфраструктурі".

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти, що імпортується ЄС щороку.

Доповнення

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у понеділок, що Росія може припинити постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік - 1" у відповідь на блокування канцлером Шольцем проекту газопроводу "Північний потік - 2".

ЄС також оголосив про низку заходів щодо протидії різкому зростанню цін на енергоносії, з якими блок стикається протягом кількох місяців і які тепер посилюються побоюваннями щодо перебоїв з поставками, включаючи можливі тимчасові обмеження цін та короткострокову державну допомогу компаніям, які постраждали від високих цін на енергоносії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила: "Ми маємо стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який нам загрожує. Нам треба діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії, диверсифікувати наші постачання газу наступної зими та прискорити перехід на екологічно чисту енергію".

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що у ЄС "достатня кількість газу" на тижні, що залишилися цієї зими, але "нам необхідно терміново поповнити наші запаси на наступний рік".

"Тому Комісія запропонує, щоб до 1 жовтня сховища газу в ЄС були заповнені як мінімум на 90%", - додала вона.