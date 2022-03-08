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ЕС планирует сократить импорт российского газа на две трети и стремится отказаться от зависимости к 2030 году

ЕС планирует сократить импорт российского газа на две трети и стремится отказаться от зависимости к 2030 году

Киев • УНН

 • 88749 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Европейский Союз наметил планы по устранению своей зависимости от российских энергоресурсов. ЕС в этом году сократит импорт российского газа на две трети и устранит общую потребность в российских нефти и газе "задолго до 2030 года", передает УНН.

Детали

В пресс-релизе ЕС говорится, что он планирует устранить свою зависимость от российского газа путем "диверсификации поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода и быстрое сокращение использования ископаемого топлива в домах, промышленности и энергосистеме за счет повышения энергоэффективности, расширения использования возобновляемых источников энергии и электрификации, а также устранение узких мест в инфраструктуре".

Европейский Союз зависит от России примерно на 40% природного газа. Россия также поставляет около 27% нефти, импортируемой ЕС каждый год.

Дополнение

Вице-премьер России Александр Новак заявил в понедельник, что Россия может прекратить поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток - 1" в ответ на блокирование канцлером Шольцем проекта газопровода "Северный поток - 2".

ЕС также объявил о ряде мер по противодействию резкому росту цен на энергоносители, с которыми блок сталкивается в течение нескольких месяцев и которые теперь усиливаются опасениями относительно перебоев с поставками, включая возможны временные ограничения цен и краткосрочную государственную помощь компаниям, которые пострадали от высоких цен на энергоносители.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который нам угрожает. Нам надо действовать сейчас, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители, диверсифицировать наши поставки газа следующей зимой и ускорить переход на экологически чистую энергию".

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что в ЕС "достаточное количество газа" на недели, что остались этой зимой, но "нам необходимо срочно пополнить наши запасы на следующий год".

"Поэтому комиссия предложит, чтобы до 1 октября хранилища газа в ЕС были заполнены как минимум на 90%", - добавила она.

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