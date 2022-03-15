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Чи можливо відрізати росію від енергетичного ринку? Експерт розповів про потенціал для подальшої ізоляції окупанта

Чи можливо відрізати росію від енергетичного ринку? Експерт розповів про потенціал для подальшої ізоляції окупанта

Київ • УНН

 • 284244 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У світі є запаси пального, запаси сировини і є можливості для того, щоб замістити російську частку, однак навряд чи рф повністю піде з ринку. Таку думку УНН висловив експерт з енергетичних питань, директор ТОВ “Консалтингова група А-95” Сергій Куюн. УНН поцікавився, чи можливо повністю відрізати росію від енергетичного ринку.

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“Скажімо так, у світі є запаси пального, є запаси сировини і є можливості для того, щоб замістити російську частку. Вона наразі становить десь 5% світового ринку, як вже заявили, Об’єднані Арабські Емірати, Венесуела, Іран, - це тільки основні країни, які найбільше за рівнем покладів нафти та газу. А є ж ще багато країн ОПЕК”, - зазначив співрозмовник.

Але, як зазначає експерт, будуть і ті, хто купуватиме російські вуглеводні.

“Я впевнений, що цю частку можна замінити. Але треба розуміти, що хтось не буде купувати цю нафту – Європа, Штати, але ж є дуже великий регіон – Азія, Індія, Китай, які будуть це споживати, і відповідно, я не думаю, що росія піде з ринку, я думаю, що вона буде вимушена, по-перше, скоротити видобуток, а по-друге, скоротити виробництво нафтопродуктів, можливо, навіть через зупинку нафтопереробних заводів. Це така дуже революційна річ, дійсно”, - каже Куюн.

Експерт нагадав, що Європа вирішила не робити різких рухів і протягом наступних 5 років поступово відмовляться від російських енергоресурсів. Німеччина, щоправда, планує зробити це до кінця року, і “це теж буде дуже відчутний крок, який навіть ще три тижні тому було неможливо собі уявити”, зазначає фахівець.

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Водночас, з його слів, ринок на сьогодні - дуже “інертний”.

“Ці ланцюжки і це постачання, воно складалось роками, десятиріччями, особливо в Європі. Є багато нафтопереробних заводів в Європі. Цей процес – він буде повільним. Але те, що цей маховик, цей процес пішов – це дуже важливо, тому що там нічого ніколи в Європі, у світі не відбувається швидко. Але навіть те, що ми бачимо, дає надію на те, що цей процес пішов, він не зупиниться”, - каже він.

Співрозмовник зазначив також, що не може наразі дати відповіді на запитання про те, який удар чекає на економіку рф внаслідок заборони імпорту енергоресурсів з боку Заходу.

“От зараз начебто всі тиснуть, а ціна на нафту зросла. Відповідно, зараз ціна на нафту 115-120 доларів. Це занадто висока ціна. Росії за щастя було за 60 доларів продавати, а вони продають за 100. Тут треба тверезо оцінювати ситуацію”,- зазначив Куюн.

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“Тому, потрібен час для того, щоб закрутились всі ці колеса. Але, дійсно, зараз відбуваються речі, які три тижні тому ніхто не міг собі уявити”, - додав він.

Контекст

8 березня Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та ін. 

Безпрецедентне рішення було ухвалене у відповідь на вторгнення і триваючу агресію російської федерації проти України.

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