Может ли после вакцинации тест на COVID-19 быть положительным - ответили CDC и эксперт

Что говорит Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США

"Ни недавно разрешенные и рекомендованные вакцины, ни другие вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят клинические испытания в Соединенных Штатах, не могут дать положительный результат тестов, используемых для проверки наличия текущей инфекции", - сообщает CDC.

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Что говорят эксперты

Медицинский директор Центра управления и исследований инфекционных болезней (CIDMAR) в Университетской больнице Говарда доктор Сихам Махгуб пояснил, что вакцина, которая вводится в руку, вызывает в организме иммунный ответ и выработку антител, что не имеет ничего общего с тестированием на COVID-19 с помощью мазка из носа.

"Это не значит, что вакцина даст вам настоящий вирус, поскольку вакцина не содержит собственно вируса", - заявил Махгуб.

Он также пояснил, что люди, которые имеют симптомы и получают положительный результат на COVID-19 после вакцинации, были инфицированы еще до прививки.

В свою очередь в CDC отмечают: только тест на антитела к коронавирусу показывает положительный результат, что является подтверждением эффективной работы вакцины.

"Если в вашем организме развивается иммунный ответ, что является целью вакцинации, вы можете дать положительный результат теста на антитела. Это свидетельствует о том, что вы имеете определенный уровень защиты от вируса", - объясняют в CDC.

Дополнение

Отметим, что украинские ученые разработали ИФА-тест на поствакцинальный иммунитет к COVID-19, который может определять в крови титры именно нейтрализующих антите, выработка которых является целью каждой вакцины. Таким образом, каждый человек может лично узнать, насколько эффективна в его случае была вакцина от COVID-19 и выработался ли адекватный иммунный ответ на нее.

Напомним, ранее врач рассказал , чем отличаются простой и поствакцинальный иммунитет и как точно проверить оба.