Чи може після вакцинації тест на COVID-19 бути позитивним - відповіли CDC та експерт

Що говорить Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) США

"Ні нещодавно дозволені та рекомендовані вакцини, ні інші вакцини проти COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування в Сполучених Штатах, не можуть дати позитивний результат тестів, які використовуються для перевірки наявності поточної інфекції", - повідомляє CDC.

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Що говорять експерти

Медичний директор Центру управління та досліджень інфекційних хвороб (CIDMAR) в Університетській лікарні Говарда доктор Сіхам Махгуб пояснив, що вакцина, яка вводиться у руку, викликає в організмі імунну відповідь та вироблення антитіл, що не має нічого спільного з тестуванням на COVID-19 за допомогою мазка з носа.

"Це не означає, що вакцина дасть вам справжній вірус, оскільки вакцина не містить власне вірусу", - заявив Махгуб.

Він також пояснив, що люди, які мають симптоми та отримують позитивний результат на COVID-19 після вакцинації, були інфіковані ще до щеплення.

Своєю чергою у CDC наголошують: лише тест на антитіла до коронавірусу показує позитивний результат, що є підтвердженням ефективної роботи вакцини.

"Якщо у вашому організмі розвивається імунна відповідь, що є метою вакцинації, ви можете дати позитивний результат тестів на антитіла. Це свідчить про те, що ви маєте певний рівень захисту від вірусу", - пояснюють у CDC.

Доповнення

Відзначимо, що українські вчені розробили ІФА-тест на поствакцинальний імунітет до COVID-19, який може визначати в крові титри саме нейтралізувальних антитіл, вироблення яких є метою кожної вакцини. Таким чином, кожна людина може особисто дізнатися, наскільки ефективна в її випадку була вакцина від COVID-19 і чи виробилася адекватна імунна відповідь на неї.

Нагадаємо, раніше лікар розповів, чим відрізняються звичайний і поствакцинальний імунітет і як точно перевірити обидва.