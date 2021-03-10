Чи може після вакцинації тест на COVID-19 бути позитивним - відповіли CDC та експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Вакцинування від COVID-19 не може призвести до позитивного ПЛР або антигенного тесту на коронавірус. Єдиний тест, який може показати позитивний результат – це ІФА-тест на антитіла, який показує наявність виробленого імунітету. Про це пише Wusa9.com, повідомляє УНН.
Що говорить Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) США
"Ні нещодавно дозволені та рекомендовані вакцини, ні інші вакцини проти COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування в Сполучених Штатах, не можуть дати позитивний результат тестів, які використовуються для перевірки наявності поточної інфекції", - повідомляє CDC.
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Що говорять експерти
Медичний директор Центру управління та досліджень інфекційних хвороб (CIDMAR) в Університетській лікарні Говарда доктор Сіхам Махгуб пояснив, що вакцина, яка вводиться у руку, викликає в організмі імунну відповідь та вироблення антитіл, що не має нічого спільного з тестуванням на COVID-19 за допомогою мазка з носа.
"Це не означає, що вакцина дасть вам справжній вірус, оскільки вакцина не містить власне вірусу", - заявив Махгуб.
Він також пояснив, що люди, які мають симптоми та отримують позитивний результат на COVID-19 після вакцинації, були інфіковані ще до щеплення.
Своєю чергою у CDC наголошують: лише тест на антитіла до коронавірусу показує позитивний результат, що є підтвердженням ефективної роботи вакцини.
"Якщо у вашому організмі розвивається імунна відповідь, що є метою вакцинації, ви можете дати позитивний результат тестів на антитіла. Це свідчить про те, що ви маєте певний рівень захисту від вірусу", - пояснюють у CDC.
Доповнення
Відзначимо, що українські вчені розробили ІФА-тест на поствакцинальний імунітет до COVID-19, який може визначати в крові титри саме нейтралізувальних антитіл, вироблення яких є метою кожної вакцини. Таким чином, кожна людина може особисто дізнатися, наскільки ефективна в її випадку була вакцина від COVID-19 і чи виробилася адекватна імунна відповідь на неї.
Нагадаємо, раніше лікар розповів, чим відрізняються звичайний і поствакцинальний імунітет і як точно перевірити обидва.