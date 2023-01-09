Будет ли доллар по 50? Банкир дал прогноз по курсу валют
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Рост курса валют до 50 грн за доллар в ближайшее время маловероятен. Если ситуация на фронте не изменится радикально, существенных валютных колебаний ждать не стоит. Такой прогноз дал Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник в комментарии УНН.
Детали
По словам банкира, в ближайшее время значительный рост официального курса валют от НБУ не прогнозируется, ведь такой необходимости у регулятора нет.
Цитата
“Начало года на межбанке и в обменниках не предусматривает существенных колебаний курса гривны по отношению к иностранным валютам. В начале 2023 года курс не будет отличаться от курса, который был в конце прошлого года. Рост курса валют в течение 2023 года будет зависеть от ситуации на фронте, поэтому говорить об этом рано”, - отметил Петр Мельник.
Напомним
Ранее Нацбанк сообщил, что давление на валютном рынке ослабило благодаря корректировке валютных ограничений и запуску "зернового коридора", поэтому объемы интервенций НБУ сократились. В НБУ отметили, что госучреждение продолжит компенсировать дефицит валюты на рынке и сохранять политику фиксированного обменного курса.
Справка
IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года.
В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.
В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.