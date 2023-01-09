Будет ли доллар по 50? Банкир дал прогноз по курсу валют

Детали

По словам банкира, в ближайшее время значительный рост официального курса валют от НБУ не прогнозируется, ведь такой необходимости у регулятора нет.

Цитата

“Начало года на межбанке и в обменниках не предусматривает существенных колебаний курса гривны по отношению к иностранным валютам. В начале 2023 года курс не будет отличаться от курса, который был в конце прошлого года. Рост курса валют в течение 2023 года будет зависеть от ситуации на фронте, поэтому говорить об этом рано”, - отметил Петр Мельник.

Напомним

Ранее Нацбанк сообщил, что давление на валютном рынке ослабило благодаря корректировке валютных ограничений и запуску "зернового коридора", поэтому объемы интервенций НБУ сократились. В НБУ отметили, что госучреждение продолжит компенсировать дефицит валюты на рынке и сохранять политику фиксированного обменного курса.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года.

В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.