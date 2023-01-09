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Чи буде долар по 50? Банкір дав прогноз щодо курсу валют

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Зростання курсу валют до 50 грн за долар найближчим часом малоймовірне. Якщо ситуація на фронті не зміниться радикально, суттєвих валютних коливань очікувати не варто. Такий прогноз дав Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник у коментарі УНН.

Чи буде долар по 50? Банкір дав прогноз щодо курсу валют

Деталі

За словами банкіра, найближчим часом значного зростання офіційного курсу валют від НБУ не прогнозується, адже такої необхідності у регулятора немає.

Цитата

“Початок року на міжбанку та в обмінниках не передбачає істотних коливань курсу гривні щодо іноземних валют. На початку 2023 року курс не відрізнятиметься від курсу, що був у кінці минулого року. Зростання курсу валют впродовж 2023 року буде залежати від ситуації на фронті, тому наразі говорити про це зарано”, - зазначив Петро Мельник.

Нагадаємо

Раніше Нацбанк повідомив, що тиск на валютному ринку послабився завдяки коригуванню валютних обмежень та запуску "зернового коридору", відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися. У НБУ зазначили, що держустанова продовжить компенсувати дефіцит валюти на ринку та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України. 

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

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