Четвертую часть армии составляют ракетчики и артиллеристы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Четвертую часть всего состава Вооруженных сил Украины составляют артиллеристы и ракетчики. Об этом на своей странице в Twitter сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.
"Артиллеристы и ракетчики составляют около 40 тысяч человек - это четвертая часть от общей численности всего боевого состава ВСУ", - написал В.Муженко.
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При этом, по его словам, всего в составе Вооруженных сил - 9 бригад и 3 полка Ракетных войск и артиллерии.
"Огневая мощь - королева битв". По опыту ВСУ применения ракет и артиллерии обеспечивает 90% огневого поражения противника", - добавил В.Муженко