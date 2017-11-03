Четвертую часть армии составляют ракетчики и артиллеристы

"Артиллеристы и ракетчики составляют около 40 тысяч человек - это четвертая часть от общей численности всего боевого состава ВСУ", - написал В.Муженко.

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При этом, по его словам, всего в составе Вооруженных сил - 9 бригад и 3 полка Ракетных войск и артиллерии.

"Огневая мощь - королева битв". По опыту ВСУ применения ракет и артиллерии обеспечивает 90% огневого поражения противника", - добавил В.Муженко