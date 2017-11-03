Четверту частину армії складають ракетники і артилеристи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Четверту частину всього складу Збройних сил України складають артилеристи і ракетники. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає УНН.
"Артилеристи і ракетники складають близько 40 тисяч осіб - це четверта частина від загальної чисельності всього бойового складу ЗСУ", - написав В.Муженко.
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При цьому, за його словами, всього у складі Збройних сил – 9 бригад та 3 полки Ракетних військ і артилерії.
"Вогнева потужність – королева битв". За досвідом ЗСУ застосування ракет і артилерії забезпечує 90% вогневого ураження противника",- додав В.Муженко