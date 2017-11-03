Четверту частину армії складають ракетники і артилеристи

"Артилеристи і ракетники складають близько 40 тисяч осіб - це четверта частина від загальної чисельності всього бойового складу ЗСУ", - написав В.Муженко.

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При цьому, за його словами, всього у складі Збройних сил – 9 бригад та 3 полки Ракетних військ і артилерії.

"Вогнева потужність – королева битв". За досвідом ЗСУ застосування ракет і артилерії забезпечує 90% вогневого ураження противника",- додав В.Муженко