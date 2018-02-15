Четвертый представитель США получил "золото" Олимпийских игр в сноуборде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Американский сноубордист Шон Уайт торжествовал в дисциплине хафпайп в рамках Олимпийских играх в Южной Корее, получив первую золотую награду турнира в пятый соревновательный день, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Из трех попыток американца заключительная оказалась лучшей показатель которой никто не сумел улучшить — 97,75 баллов. С оценкой 95,25 баллов японец Аюму Хирано завоевал “серебро”. Автором бронзовой награды стал представитель Австралии Скотти Джеймс (92).
В финальных трех попытках приняли участие 12 спортсменов из США, Японии, Австралии, Финляндии и Швейцарии.
Примечательно, что Уайт стал трехкратным чемпионом Олимпиад. Ранее 31-летний сноубордист выигрывал Игры в Турине-2006 и Ванкувере-2010.
Добавим, что американские сноубордисты завоевали четыре “золота” по итогам четырех видов программы по сноуборду.
Ранее Редмонд Джерард и Джейми Андерсон были первыми в мужском и женском слоупстайле, а Хлоя Ким выиграла женский хафпайп.