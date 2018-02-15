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Четвертий представник США здобув "золото" Олімпійських ігор у сноуборді

Четвертий представник США здобув "золото" Олімпійських ігор у сноуборді

Київ • УНН

 • 9037 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Американський сноубордист Шон Уайт тріумфував в дисципліні хафпайп в рамках Олімпійських іграх в Південній Кореї, здобувши перше золоту нагороду турніру в п'ятий змагальний день, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.

Із трьох спроб американця заключна виявилася найкращою показник якої ніхто не зумів покращити — 97,75 балів. ІЗ оцінкою 95,25 балів японець Аюму Хірано виборов “срібло”. Автором бронзової нагороди став представник Австралії Скотті Джеймс (92).

У фінальних трьох спробах прийняли участь 12 спортсменів з США, Японії, Австралії, Фінляндії та Швейцарії.

Примітно, що Уайт став трикратним чемпіоном Олімпіад. Раніше 31-річний сноубордист вигравав Ігри в Турині-2006 і Ванкувері-2010.

Додамо, що американські сноубордисти вибороли чотири “золота” за підсумками чотирьох видів програми зі сноуборду.

Раніше Редмонд Джерард і Джеймі Андерсон були першими в чоловічому і жіночому слоупстайле, а Хлоя Кім виграла жіночий хафпайп.

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