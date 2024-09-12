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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четвертый Саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на событие

Четвертый Саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на событие

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 16:52  •  3938 просмотра

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На четвертом Саммите впервые присутствовали первые леди из Латинской Америки и жена нового президента Финляндии. Среди участников также были первые леди Литвы, Эстонии, Сербии и первые джентльмены Дании и Словении.

Первая Леди Украины Елена Зеленская рассказала, кто прибыл на четвертый Саммит первых леди и джентльменов, среди которых есть новые гости, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Первой леди.

«Не устаю благодарить всех друзей, которые на фоне постоянных российских атак находят мужество и солидарность приезжать к нам лично. Им не надо объяснять, с чем и как борется Украина, - они все видят собственными глазами и помогают всеми силами», - написала Первая леди Украины Елена Зеленская.

Она рассказала, что в этом году впервые на Саммит прибыли первые леди из Латинской Америки: Россана Брисеньо из Белиза, которая активно борется за права женщин и Лукресия Пейнадо из Гватемалы, которая является специалистом в сфере здоровья, в том числе и ментального. 

К Саммиту впервые присоединилась жена новоизбранного Президента Финляндии, которая является опытным юристом Сюзанн Иннес-Стубб.

Также на событии были: 

- Первая леди Литвы Диана Науседен, которая основала Украхнський центр в Литве;

- Первая леди Эстонии Сирье Карис

- Первая леди Сербии Тамара Вучич, которая является постоянным спикером на всех саммитах

На четвертом Саммите были первые джентльмены: Бо Танбергу из Дании и Алеш Мусар из Словении.

Также в Саммите приняли участие: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук, украинский футболист Андрей Шевченко, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, американский актер и посланник мира ООН Майкл Дуглас.

Напомним 

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество участников четвертого Саммита леди и джентльменов, выросло по сравнению с прошлым годом, однако для нее важно не только количество, но и качество участников. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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