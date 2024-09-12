Четвертий Саміт перших леді та джентльменів: хто прибув на подію 

Перша Леді України Олена Зеленська розповіла, хто прибув на четвертий Саміт перших леді та джентльменів, серед яких є нові гості, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Першої леді.

"Не втомлююся дякувати всім друзям, які на тлі постійних російських атак знаходять мужність і солідарність приїздити до нас особисто. Їм не треба пояснювати, з чим і як бореться Україна, – вони все бачать на власні очі й допомагають усіма силами", - написала Перша леді України Олена Зеленська.

Вона розповіла, що цього року вперше на Саміт прибули перші леді з Латинської Америки: Россана Брісеньо з Белізу, яка активно бореться за права жінок та Лукресія Пейнадо з Гватемали, яка є фахівцем у сфері здоров’я, зокрема й ментального.

До Саміту вперше приєдналась дружина новообраного Президента Фінляндії, яка є досвідченою юристкою Cюзанн Іннес-Стубб.

Також на події були:

• Перша леді Литви Діана Наусєдєн, яка заснувала Украхнський центр в Литві;

• Перша леді Естонії Сір’є Каріс

• Перша леді Сербії Тамара Вучич, яка є постійним спікером на всіх самітах

На четвертому Саміті були Перші джентельмени: Бо Танбергу з Данії та Алеш Мусар зі Словенії.

Також у Саміті взяли участь: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, український футболіст Андрій Шевченко, Премʼєр міністр України Денис Шмигаль, американський актор та посланник миру ООН Майкл Дуглас.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що кількість учасників четвертого Саміту леді та джентльменів, зросла порівняно з минулим роком, однак для неї важливою є не лише кількість, а й якість учасників.