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Четверо жителей Кировоградской области вылечились от коронавируса

Четверо жителей Кировоградской области вылечились от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19581 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Четверо жителей Кировоградской области вылечились от коронавируса, это подтвердили результаты ПЦР-тестирования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

По его словам, результаты ПЦР-тестирования подтвердили выздоровление у женщины с Марьевки Компаниевского района и мужчины с Палеевки Маловысковского района, которые находились на госпитализации в областной больнице, и будут продолжать лечение относительно основных заболеваний, а также врача областной больницы, который скоро вернется к работе, и мужчины с Кропивницкого, который находился на госпитализации в Центральной городской больнице в областном центре.

Всего в области лабораторным методом подтвердили 198 случаев заболевания коронавирусом, из них девять летальных.

Вчера от воспаления легких умерла 84-летняя жительница Кропивницкого, которая находилась на госпитализации в Центральной городской больнице.

За минувшие сутки провели 172 ПЦР-исследования, из них шесть оказались положительными. В Кропивницком - четыре. Речь идет о супружеской паре, которая будет находиться на лечении в областной больнице, мужчине, находившийся ранее на лечении в частной клинике, мужчине, которого госпитализировали в Центральную городскую больницу.

В Знаменском районе - один случай. Речь идет о жительнице Знаменки, которая с легкой формой заболевания находится на самоизоляции дома.

В Новоархангельском районе - тоже один случай. Речь идет о мужчине с Новоархангельска, который находился на лечении в частной клинике в Кропивницком с онкологическим заболеванием. Сейчас госпитализирован в инфекционное отделение местной ЦРБ.

В целом среди больных - семеро детей и 74 медработника.

Из общего количества инфицированных - сто человек с легкой формой коронавируса находятся дома на самоизоляции, а 85 - на госпитализации. Среди тех, кто в больнице: 74 пациента находятся в состоянии средней тяжести, а 11 - в тяжелом состоянии, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 16 апреля в Украине зафиксирован 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.

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