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The Washington Post

Четверо жителів Кіровоградщини вилікувалися від коронавірусу

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Четверо жителів Кіровоградщини вилікувалися від коронавірусу, це підтвердили результати ПЛР-тестування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.

Четверо жителів Кіровоградщини вилікувалися від коронавірусу

З його слів, результати ПЛР-тестування підтвердили одужання у жінки з Мар'ївки Компаніївського району та чоловіка з Паліївки Маловисківського району, які перебували на госпіталізації в обласній лікарні, та будуть продовжувати лікування за основними захворюваннями, а також лікаря обласної лікарні, який незабаром повернеться до роботи, і чоловіка з Кропивницького, який перебував на госпіталізації в Центральній міській лікарні в обласному центрі.

Загалом в області лабораторним методом підтвердили 198 випадків захворювання на коронавірус, із них дев’ять летальних.

Учора від запалення легень померла 84-річна жителька Кропивницького, яка перебувала на госпіталізації в Центральній міській лікарні.

За минулу добу провели 172 ПЛР-дослідження, із них шість виявились позитивними. У Кропивницькому - чотири. Йдеться про подружню пару, яка перебуватиме на лікуванні в обласній лікарні, чоловіка, який перебував раніше на лікуванні в приватній клініці, чоловіка, якого госпіталізували до Центральної міської лікарні.

У Знам'янському районі – один випадок. Йдеться про жительку Знам'янки, яка з легкою формою захворювання перебуває на самоізоляції вдома.

У Новоархангельському районі - теж один випадок. Йдеться про чоловіка з Новоархангельська, який перебував на лікуванні в приватній клініці в Кропивницькому з онкологічним захворюванням. Наразі госпіталізований в інфекційне відділення місцевої ЦРЛ.

Загалом серед хворих - семеро дітей і 74 медпрацівників.

Із загальної кількості інфікованих – сто людей з легкою формою коронавірусу перебувають вдома на самоізоляції, а 85 - на госпіталізації. Серед тих, хто в лікарні: 74 пацієнти перебувають у стані середньої важкості, а 11 - у тяжкому стані, із них один чоловік підключений до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 16 квітня в Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні.

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