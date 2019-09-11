Четверо украинцев пробились в финал молодежного ЧЕ по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Софии (Болгария) прошли полуфинальные поединки молодежного Чемпионата Европы. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
По результатам поединков в активе "желто-голубой" команды пять бронзовых медалей и четыре финалиста, которые поборются за золотые награды соревнований и титул сильнейших боксеров Европы.
В весовой категории 51 кг Виктория Фабуляк вышла в финал, который в чрезвычайно напряженном поединке вырвала победу у представительницы Англии Симран Каур со счетом 3:2.
Юрий Захараев в категории до 69 кг уверенно в полуфинале победил боксера из Болгарии Емиржана Мехмеди. Итоговый счет поединка 4:1 в пользу нашего боксера.
В весовой категории 75 кг Богдан Толмачев одержал победу над местным боксером Николаем Зафирово со счетом 4:1.
Также Мария Кривонос в категории +81 кг одержала досрочную победу над представительницей Румынии Елена Петр.
Как сообщалось, украинцы выиграли пять наград на взрослом чемпионате Европы по боксу.