Четверо українців пробилися у фінал молодіжного ЧЄ з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Софії (Болгарія) пройшли півфінальні поєдинки молодіжного Чемпіонату Європи. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН.
За результатами поєдинків в активі "жовто-блакитної" команди п’ять бронзових медалей та чотири фіналісти, які поборються за золоті нагороди змагань та титул найсильніших боксерів Європи.
У ваговій категорії 51 кг Вікторія Фабуляк вийшла у фінал, яка у надзвичайно напруженому поєдинку вирвала перемогу у представниці Англії Сімран Каур з рахунком 3:2.
Юрій Захараєв у категорії до 69 кг впевнено у півфіналі переміг боксера з Болгарії Еміржана Мехмеда. Підсумковий рахунок поєдинку 4:1 на користь нашого боксера.
У ваговій категорії 75 кг Богдан Толмачов здобув перемогу над місцевим боксером Ніколаєм Зафіровим з рахунком 4:1.
Також Марія Кривоніс у категорії +81 кг здобула дострокову перемогу над представницею Румунії Єлена Петре.
Як повідомлялося, українки виграли п'ять нагород на дорослому чемпіонаті Європи з боксу.