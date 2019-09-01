Українки виграли п'ять медалей ЧЄ з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вчора пройшли заключні фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед жінок, які протягом останнього тижня проходили на рингах Мадрида (Іспанія). Про це інформує ФБУ, передає УНН.
Відповідно до підсумкових результатів українські дівчата спромоглися здобути п’ять нагород, серед яких чотири "бронзи":
Вагова категорія 48 кг – Анна Охота
Вагова категорія 51 кг – Тетяна Коб
Вагова категорія 64 кг – Марія Бова
Вагова категорія 81 кг – Анастасія Черноколенко.
Володаркою "срібла" стала Тетяна Шевченко, яка виступала у дивізіоні 81+ кг.
Відповідно до здобутого результату національна жіноча збірна України увійшла до топ-3 по загальній кількості здобутих нагород та у топ-10 по якості медалей.
Як повідомлялося, представник України завоював чемпіонський пояс в США.