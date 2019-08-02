Український боксер завоював титул чемпіона США

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українські боксери Іван Голуб і Євген Хитров здобули перемоги в вечорі боксу в Пенсільванії (США), повідомляє УНН з посиланням на “Luckypunch.net”.

Боксер другої середньої ваги Хитров технічним нокаутом в шостому раунді переміг американця Габріеля Фема (11-2, 5 КО) і став чемпіоном США за версією “USNBC”.

Натомість напівсередньоваговик Голуб нокаутував в п’ятому раунді представника Бразилії Жоакіма Карнейро (25-10, 23 КО).

Зазначимо, що в активі Хитрова 17 виграшів серед яких 13 нокаутом і 1 поразка.

Нагадаємо, що в квітневому рейтингу WBC Хитров вибув із топ-15.

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