Український боксер завоював титул чемпіона США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українські боксери Іван Голуб і Євген Хитров здобули перемоги в вечорі боксу в Пенсільванії (США), повідомляє УНН з посиланням на “Luckypunch.net”.
Боксер другої середньої ваги Хитров технічним нокаутом в шостому раунді переміг американця Габріеля Фема (11-2, 5 КО) і став чемпіоном США за версією “USNBC”.
Натомість напівсередньоваговик Голуб нокаутував в п’ятому раунді представника Бразилії Жоакіма Карнейро (25-10, 23 КО).
Зазначимо, що в активі Хитрова 17 виграшів серед яких 13 нокаутом і 1 поразка.
Нагадаємо, що в квітневому рейтингу WBC Хитров вибув із топ-15.