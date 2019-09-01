Украинки выиграли пять медалей ЧЕ по боксу

Согласно итоговых результатов украинские девушки смогли получить пять наград, среди которых четыре "бронзы":

Весовая категория 48 кг - Анна Охота

Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб

Весовая категория 64 кг - Мария Бова

Весовая категория 81 кг - Анастасия Черноколенко.

Обладательницей "серебра" стала Татьяна Шевченко, которая выступала в дивизионе 81+ кг.

Согласно полученного результата национальная женская сборная Украины вошла в топ-3 по общему количеству завоеванных наград и в топ-10 по качеству медалей.

Как сообщалось, представитель Украины завоевал чемпионский пояс в США.