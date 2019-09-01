Украинки выиграли пять медалей ЧЕ по боксу

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 23461 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115730 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126491 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117821 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123049 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126976 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151987 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150886 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140770 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Украинки выиграли пять медалей ЧЕ по боксу

Украинки выиграли пять медалей ЧЕ по боксу

Киев  •  УНН

 • 13546 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вчера прошли заключительные финальные поединки чемпионата Европы по боксу среди женщин, которые в течение последней недели проходили на рингах Мадрида (Испания). Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.

Согласно итоговых результатов украинские девушки смогли получить пять наград, среди которых четыре "бронзы":

Весовая категория 48 кг - Анна Охота
Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб
Весовая категория 64 кг - Мария Бова
Весовая категория 81 кг - Анастасия Черноколенко.

Обладательницей "серебра" стала Татьяна Шевченко, которая выступала в дивизионе 81+ кг.

Согласно полученного результата национальная женская сборная Украины вошла в топ-3 по общему количеству завоеванных наград и в топ-10 по качеству медалей.

Как сообщалось, представитель Украины завоевал чемпионский пояс в США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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