Украинки выиграли пять медалей ЧЕ по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вчера прошли заключительные финальные поединки чемпионата Европы по боксу среди женщин, которые в течение последней недели проходили на рингах Мадрида (Испания). Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
Согласно итоговых результатов украинские девушки смогли получить пять наград, среди которых четыре "бронзы":
Весовая категория 48 кг - Анна Охота
Весовая категория 51 кг - Татьяна Коб
Весовая категория 64 кг - Мария Бова
Весовая категория 81 кг - Анастасия Черноколенко.
Обладательницей "серебра" стала Татьяна Шевченко, которая выступала в дивизионе 81+ кг.
Согласно полученного результата национальная женская сборная Украины вошла в топ-3 по общему количеству завоеванных наград и в топ-10 по качеству медалей.
Как сообщалось, представитель Украины завоевал чемпионский пояс в США.