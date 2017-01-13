Четыре человека пострадали в результате ДТП в Николаевской области

Около 7:50 12 января 2017 г. на ул. Дружбы Народов в г. Южноукраинск, водитель автомобиля "Мазда-626", по предварительным данным, не справившись с управлением, столкнулся с опорой электроосвещения.

Вследствие автоаварии пострадали 19-летний водитель легковушки и трое его пассажиров, которые были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказали им первую неотложную помощь. Сейчас медиками устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений у пострадавших.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз.