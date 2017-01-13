Четверо людей постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині

Близько 07:50 12 січня 2017 року на вул. Дружби Народів у м.Южноукраїнськ, водій автомобіля “Мазда-626”, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з опорою електроосвітлювання.

Внаслідок автоаварії постраждали 19-річний водій легковика та троє його пасажирів, яких було доставлено до медичного закладу, де лікарі надали їм першу невідкладну допомогу. Наразі медиками встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень у постраждалих.

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.