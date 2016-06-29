Четверо бельгийцев попали в символическую сборную 1/8 финала Евро-2016

Состав сборной: Куртуа (Бельгия) - Срна (Хорватия), Кьеллини (Италия), Сигурдссон (Исландия), Родригес (Швейцария) - Кроос (Германия), Наингголан (Бельгия) - Гризманн (Франция), Де Брюйне (Бельгия), Азар (Бельгия) - Гомес (Германия).

Стоит отметить, что в ростер вошел только один игрок, команда которого не прошла в четвертьфинал - это капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна (Хорватия).

Напомним, в четвертьфинальных парах турнира сойдутся Польша - Португалия, Уэльс - Бельгия, Германия - Италия, Франция - Исландия.