Четверо бельгийцев попали в символическую сборную 1/8 финала Евро-2016

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15 марта, 19:03 • 115792 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168356 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139024 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131400 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113441 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105844 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101718 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 4771 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Портал "WhoScored" назвал состав лучших футболистов по итогам игр 1/8 финала 15-го чемпионата Европы по футболу, сообщает УНН.

Состав сборной: Куртуа (Бельгия) - Срна (Хорватия), Кьеллини (Италия), Сигурдссон (Исландия), Родригес (Швейцария) - Кроос (Германия), Наингголан (Бельгия) - Гризманн (Франция), Де Брюйне (Бельгия), Азар (Бельгия) - Гомес (Германия).

Стоит отметить, что в ростер вошел только один игрок, команда которого не прошла в четвертьфинал - это капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна (Хорватия).

Напомним, в четвертьфинальных парах турнира сойдутся Польша - Португалия, Уэльс - Бельгия, Германия - Италия, Франция - Исландия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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