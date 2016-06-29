Четверо бельгійців потрапило до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Портал "WhoScored" назвав склад найкращих футболістів за підсумком ігор 1/8 фіналу 15-го чемпіонату Європи з футболу, повідомляє УНН.
Склад збірної: Куртуа (Бельгія) — Срна (Хорватія), К’єлліні (Італія), Сігурдссон (Ісландія), Родрігес (Швейцарія) — Кроос (Німеччина), Наінгголан (Бельгія) — Грізманн (Франція), Де Брюйне ( Бельгія), Азар (Бельгія) — Гомес (Німеччина).
Варто відзначити, що до ростеру увійшов лише один гравець, команда якого не пройшла у чвертьфінал — це капітан донецького “Шахтаря” Даріо Срна (Хорватія).
Нагадаємо, у чвертьфінальних парах турніру зійдуться: Польща — Португалія, Уельс — Бельгія, Німеччина — Італія, Франція — Ісландія.