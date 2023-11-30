Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки
Четверо судей Апелляционного суда Киева были пойманы на получении незаконной взятки в размере 35 000 долларов за вынесение решения в пользу частной компании.
лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ
сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.
Ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины
Из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужчины, еще четверо, включая ребенка, возможно, оказались под завалами; поисково-спасательные операции продолжаются.
Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский
Военный зонт НАТО может распространиться на на оккупированную Украину в рамках выигрышной стратегии, по словам Яна Бжезинского, который выступает за скорую военную помощь для предотвращения распространения конфликта на Польшу. Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что Украина могла бы вступить в НАТО до окончания войны без оккупированных территорий.
""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера
Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет; Дмитрий Кулеба почтил его дипломатическое наследие и влияние на мировой порядок.
В Киеве непогода установила рекорд
29 ноября в Киеве выпало рекордное суточное количество осадков.
В Кривом Роге слышны взрывы - СМИ
Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, после предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности. В южных и восточных регионах действует воздушная тревога.
У рф ограничен причальный фронт, они не могут постоянно менять порты - Плетенчук
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что у россии ограничены возможности швартовки.
"Цели неизменны" - Игнат о ночной российской атаке дронов
Российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников "шахед".
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
Даниил Меньшиков, бывший глава Львовской таможни, рассказал, как некоторые пытались провезти контрабандой коммерческие товары в качестве гуманитарной помощи в Украину, включая экзотические продукты питания и электронику.