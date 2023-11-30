Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки

лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ

сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.