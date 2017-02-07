Чешские работодатели призвали правительство упростить процедуру приема на работу украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма иностранной рабочей силы из Украины, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что открытое письмо с таким призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили в понедельник, 6 февраля, "Союз работодателей Чехии", "Торгово-промышленная палата Чешской Республики" и "Конфедерация чешской промышленности".
"Местный рынок труда не может предложить достаточного количества квалифицированных кадров ни среди безработных, ни среди недавних выпускников, поэтому работодатели вынуждены искать работников за рубежом", - отмечается в письме.
Президент Союза работодателей Чехии Ян Виснер отметил, что после получения приглашения на работу, работник должен ждать 8 месяцев, пока его впустят в страну.
"Если чешский работодатель отправляет приглашение на работу, то нужному ему специалисту назначат интервью только на август. Немыслимо, что надо 8 месяцев ждать, пока вашего работника проверят и впустят в страну", - отметил он.
По мнению Я.Виснера, Чехия ежегодно требует вдвое большего количества специалистов технических специальностей из Украины.
Как сообщал УНН, в 2016 году, почти 938 тысячам украинцев выдано приглашение на работу в Польше.