Чеські роботодавці закликали уряд спростити процедуру прийому на роботу українців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Чеські роботодавці закликали уряд у Празі спростити процедуру найму іноземної робочої сили з України, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що відкритого листа з таким закликом на адресу прем'єр-міністра країни Богуслава Соботки спрямували в понеділок, 6 лютого, "Союз працедавців Чехії", "Торгово-промислова палата Чеської Республіки" та "Конфедерація чеської промисловості".
"Місцевий ринок праці не може запропонувати достатньої кількості кваліфікованих кадрів ані серед безробітних, ані серед нещодавніх випускників, тому працедавці змушені шукати працівників за кордоном", - наголошується в листі.
Президент Союзу працедавців Чехії Ян Віснер зазначив, що після отримання запрошення на роботу, працівник повинен чекати 8 місяців, поки його впустять в країну.
"Якщо чеський працедавець надішле запрошення на роботу, то потрібному йому фахівцю призначать інтерв'ю тільки на серпень. Немислимо, що треба 8 місяців чекати, поки вашого працівника перевірять і впустять у країну", - зазначив він.
На думку Я.Віснера, Чехія щороку потребує вдвічі більшої кількості фахівців технічних спеціальностей з України.
Як повідомляв УНН, у 2016 році, майже 938 тисячам українців видано запрошення на роботу в Польщі.