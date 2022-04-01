Чешские дипломаты предложили присудить Зеленскому Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Чешский теолог Томаш Галик и бывший дипломат, руководитель библиотеки имени Вацлава Гавела Михаэль Жантовский предложили присудить Нобелевскую премию мира 2022 года президенту Украины Владимиру Зеленскому. Письмо также подписал председатель фонда Sekyra Людек Секир, пишет УНН со ссылкой на Prague Morning.
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“Я убежден, что президент Зеленский и народ Украины, который кровоточит в борьбе за возвращение мира, свободы и справедливости, вполне заслуживают Нобелевскую премию мира”, - сказал Галик.
“Он (Зеленский, - ред.) показал примерное мужество, одну из важнейших человеческих добродетелей. Это человек, который вдохновляет мир своей человечностью и убеждением”, - говорится в объяснении, почему Зеленский должен получить премию.
Детали
Дипломаты направили письмо председателю Комитета Нобелевской премии мира Берит Рейс-Андерсен. В нем говорится, что, руководя украинским народом в противостоянии российской агрессии, Зеленский защищает мир для всей Европы.
“Эта война стала символом борьбы за общечеловеческие ценности”, — пишут они.
Российский диктатор владимир путин, по словам дипломатов, “сначала оккупирует приграничные регионы, потом всю Украину, и если демократический мир его не остановит, он продолжит”.
В то же время они напоминают, что Зеленский имел возможность покинуть страну и находиться в безопасном месте после нападения россии, однако остался на родине и “заставляет миллионы украинцев почувствовать, что они не одиноки в это тяжелое время”.
Напомним
Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, нардепа Мустафы Джемилева на получение Нобелевской премии мира 2022 года.