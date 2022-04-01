Чешские дипломаты предложили присудить Зеленскому Нобелевскую премию мира

Цитата

“Я убежден, что президент Зеленский и народ Украины, который кровоточит в борьбе за возвращение мира, свободы и справедливости, вполне заслуживают Нобелевскую премию мира”, - сказал Галик.

“Он (Зеленский, - ред.) показал примерное мужество, одну из важнейших человеческих добродетелей. Это человек, который вдохновляет мир своей человечностью и убеждением”, - говорится в объяснении, почему Зеленский должен получить премию.

Детали

Дипломаты направили письмо председателю Комитета Нобелевской премии мира Берит Рейс-Андерсен. В нем говорится, что, руководя украинским народом в противостоянии российской агрессии, Зеленский защищает мир для всей Европы.

“Эта война стала символом борьбы за общечеловеческие ценности”, — пишут они.

Российский диктатор владимир путин, по словам дипломатов, “сначала оккупирует приграничные регионы, потом всю Украину, и если демократический мир его не остановит, он продолжит”.

В то же время они напоминают, что Зеленский имел возможность покинуть страну и находиться в безопасном месте после нападения россии, однако остался на родине и “заставляет миллионы украинцев почувствовать, что они не одиноки в это тяжелое время”.

Напомним

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, нардепа Мустафы Джемилева на получение Нобелевской премии мира 2022 года.



