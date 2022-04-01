Чеські дипломати запропонували присудити Зеленському Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Чеський теолог Томаш Галік та колишній дипломат, керівник бібліотеки імені Вацлава Гавела Міхаель Жантовський запропонували присудити Нобелівську премію миру 2022 року президенту України Володимиру Зеленському. Лист також підписав голова фонду Sekyra Людек Секіра, пише УНН із посиланням на Prague Morning.
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“Я переконаний, що президент Зеленський та народ України, який кровоточить у боротьбі за повернення миру, свободи та справедливості, цілком заслуговують на Нобелівську премію миру”, – сказав Галік.
“Він (Зеленський, - ред.) показав зразкову мужність, одну з найважливіших людських чеснот. Це людина, яка надихає світ своєю людяністю та переконанням”, – ідеться в поясненні, чому Зеленський має отримати премію.
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Дипломати надіслали лист до голови Комітету Нобелівської премії миру Беріт Рейс-Андерсен. У ньому йдеться, що, керуючи українським народом у протистоянні російській агресії, Зеленський захищає мир для всієї Європи.
“Ця війна стала символом боротьби за загальнолюдські цінності”, — пишуть вони.
Російський диктатор володимир путін, за словами дипломатів, “спочатку окупує прикордонні регіони, потім всю Україну, і якщо демократичний світ його не зупинить, він продовжить”.
Водночас вони нагадують, що Зеленський мав можливість покинути країну і перебувати у безпечному місці після нападу росії, проте залишився на батьківщині та “змушує мільйони українців відчути, що вони не самотні в цей тяжкий час”.
Нагадаємо
Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, нардепа Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.