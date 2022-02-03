Польща висунула кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року. Про це пише УНН із посиланням на QIRIM.News.
Деталі
Так, Джемілєв був номінований на премію миру віце-спікером нижньої палати польського парламенту (сейму) Малгожатою Госевською.
Зокрема, серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року – британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров’я, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава і Папа Римський Франциск.
Доповнення
У грудні 2020 року Член Меджлісу кримськтатарського народу Абмеджит Сулейманов у грудні 2020 року звернувся до Адміністрації Президента України з клопотанням про висування Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру. Лідер кримськотатарського народу був номінований на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках.