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15 марта, 19:03 • 102510 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133826 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118292 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Чешская сноубордистка стала трехкратным триумфатором Олимпийских игр

Чешская сноубордистка стала трехкратным триумфатором Олимпийских игр

Киев • УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль в гигантском параллельном слаломе на Олимпийских играх в Пекине, пишет УНН со ссылкой на сайт Олимпиады.

Детали

В финале Ледецкая обошла представительницу Австрии Даниэлу Ульбинг и принесла своей стране первое "золото" в Пекине. Бронзовую награду завоевала спортсменка из Словении Глория Котник.

Для 26-летней Ледецкой - это уже третье "золото" Олимпийских игр за карьеру. В 2018 году в Пхенчхане чешская спортсменка выиграла золотые награды в параллельном гигантском слаломе (сноуборд) и супергиганте (горнолыжный спорт). Благодаря этому Ледецкая повторила достижение конькобежки Мартины Сабликовой по количеству завоеванных золотых медалей на зимних Олимпиадах среди чешских спортсменок.

Примечательно, что украинка Аннамари Данча не сумела преодолеть квалификацию.

Дополнение

У мужчин победу одержал австриец Беньямин Карл, который в финале обыграл словенца Тима Мастнака.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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