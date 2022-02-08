Чешская сноубордистка стала трехкратным триумфатором Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль в гигантском параллельном слаломе на Олимпийских играх в Пекине, пишет УНН со ссылкой на сайт Олимпиады.
Детали
В финале Ледецкая обошла представительницу Австрии Даниэлу Ульбинг и принесла своей стране первое "золото" в Пекине. Бронзовую награду завоевала спортсменка из Словении Глория Котник.
Для 26-летней Ледецкой - это уже третье "золото" Олимпийских игр за карьеру. В 2018 году в Пхенчхане чешская спортсменка выиграла золотые награды в параллельном гигантском слаломе (сноуборд) и супергиганте (горнолыжный спорт). Благодаря этому Ледецкая повторила достижение конькобежки Мартины Сабликовой по количеству завоеванных золотых медалей на зимних Олимпиадах среди чешских спортсменок.
Примечательно, что украинка Аннамари Данча не сумела преодолеть квалификацию.
Дополнение
У мужчин победу одержал австриец Беньямин Карл, который в финале обыграл словенца Тима Мастнака.