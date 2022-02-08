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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Чеська сноубордистка стала триразовою тріумфаторкою Олімпійських ігор

Чеська сноубордистка стала триразовою тріумфаторкою Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 15066 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Чеська сноубордистка Естер Ледецька завоювала золоту медаль у гігантському паралельному слаломі на Олімпійських іграх у Пекіні, пише УНН з посиланням на сайт Олімпіади.

Деталі

У фіналі Ледецька обійшла представницю Австрії Даніелу Ульбінг та принесла своїй країні перше "золото" у Пекіні. Бронзову нагороду виборола спортсменка зі Словенії Глорія Котнік.

Для 26-річної Ледецької – це вже третє "золото" Олімпійських ігор за кар'єру. У 2018 році у Пхьончхані чеська спортсменка виграла золоті нагороди у паралельному гігантському слаломі (сноуборд) та супергіганті (гірськолижний спорт). Завдяки цьому Ледецька повторила досягнення ковзанярки Мартіни Саблікової за кількістю завойованих золотих медалей на зимових Олімпіадах серед чеських спортсменок.

Примітно, що українка Аннамарі Данча не зуміла подолати кваліфікацію.

Доповнення

У чоловіків перемогу здобув австрієць Беньямін Карл, який у фіналі обіграв словенця Тіма Мастнака.

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