Чешская газета необычным способом привлекла внимание читателей к оккупированному Крыму

"Чешская Газета MF DNES опубликовала изображение с российским Крымом. Мы обратились в редакцию с просьбой обратить внимание читателей на ошибку. Сегодня газета опубликовала сокращенную версию письма и, очевидно, для убедительности аргументов за украинский Крым, вот это изображение", - написали в посольстве, добавив фото рисунка в газете.

На нем изображена карикатурная верся Степана Бандеры, который стоит с ружьем и говорит: "Оккупанты". Картинка касается другой статьи об Украине, объяснили УНН в посольстве.

Как сообщал УНН, ранее известное французское издание Agence France Presse опубликовало карту с "русским Крымом".



