Чешская газета необычным способом привлекла внимание читателей к оккупированному Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Чешское издание MF DNES опубликовало карту с изображением "русского Крыма". После того, как на проблему обратили внимание украинские дипломаты, издание просто обнародовало их письмо на собственных страницах, еще и рядом с изображением карикатурного героя Украины Степана Бандеры. Об этом сообщило на странице в Twitter Посольство Украины в Чехии, передает УНН.
"Чешская Газета MF DNES опубликовала изображение с российским Крымом. Мы обратились в редакцию с просьбой обратить внимание читателей на ошибку. Сегодня газета опубликовала сокращенную версию письма и, очевидно, для убедительности аргументов за украинский Крым, вот это изображение", - написали в посольстве, добавив фото рисунка в газете.
На нем изображена карикатурная верся Степана Бандеры, который стоит с ружьем и говорит: "Оккупанты". Картинка касается другой статьи об Украине, объяснили УНН в посольстве.
Как сообщал УНН, ранее известное французское издание Agence France Presse опубликовало карту с "русским Крымом".