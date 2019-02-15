Чеська газета у незвичний спосіб привернула увагу читачів до окупованого Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чеське видання MF DNES опублікувало карту із зображенням "російського Криму". Після того, як на проблему звернули увагу українські дипломати, видання просто оприлюднило їхнього листа на власних сторінках, ще й поруч із зображенням карикатурного героя України Степана Бандери. Про це повідомило на сторінці у Twitter Посольство України в Чехії, передає УНН.

"Чеська Газета MF DNES опублікувала зображення з російським Кримом. Ми звернулися до редакції з проханням звернути увагу читачів на помилку. Сьогодні газета опублікувала скорочену версію листа й, очевидно, для переконливості аргументів за український Крим, ось це зображення", - написали в посольстві, додавши фото малюнка в газеті.

На ньому зображено карикатурну версію Степана Бандери, який стоїть з рушницею і говорить: "Окупанти". Картинка стосується іншої статті про Україну, пояснили УНН в посольстві.

Як повідомляв УНН, раніше відоме французьке видання Agence France Presse оприлюднило карту з "російським Кримом".

Газета@mfdnes опублікувала зображення з російським Кримом. Ми звернулися до редакції з проханням звернути увагу читачів на помилку.
Сьогодні газета опублікувала скорочену версію листа й, очевидно, для переконливості аргументів за Крим, ось це зображення #crimeaisukraine pic.twitter.com/zACN0lIg5f

— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 15 февраля 2019 г.

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