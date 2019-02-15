Чеська газета у незвичний спосіб привернула увагу читачів до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чеське видання MF DNES опублікувало карту із зображенням "російського Криму". Після того, як на проблему звернули увагу українські дипломати, видання просто оприлюднило їхнього листа на власних сторінках, ще й поруч із зображенням карикатурного героя України Степана Бандери. Про це повідомило на сторінці у Twitter Посольство України в Чехії, передає УНН.
"Чеська Газета MF DNES опублікувала зображення з російським Кримом. Ми звернулися до редакції з проханням звернути увагу читачів на помилку. Сьогодні газета опублікувала скорочену версію листа й, очевидно, для переконливості аргументів за український Крим, ось це зображення", - написали в посольстві, додавши фото малюнка в газеті.
На ньому зображено карикатурну версію Степана Бандери, який стоїть з рушницею і говорить: "Окупанти". Картинка стосується іншої статті про Україну, пояснили УНН в посольстві.
Як повідомляв УНН, раніше відоме французьке видання Agence France Presse оприлюднило карту з "російським Кримом".
Газета@mfdnes опублікувала зображення з російським Кримом. Ми звернулися до редакції з проханням звернути увагу читачів на помилку.
Сьогодні газета опублікувала скорочену версію листа й, очевидно, для переконливості аргументів за Крим, ось це зображення #crimeaisukraine pic.twitter.com/zACN0lIg5f