Чеська газета у незвичний спосіб привернула увагу читачів до окупованого Криму

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чеське видання MF DNES опублікувало карту із зображенням "російського Криму". Після того, як на проблему звернули увагу українські дипломати, видання просто оприлюднило їхнього листа на власних сторінках, ще й поруч із зображенням карикатурного героя України Степана Бандери. Про це повідомило на сторінці у Twitter Посольство України в Чехії, передає УНН.