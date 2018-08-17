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Чешская футбольная ассоциация назвала неспортивным заявление "Славии" относительно судейства в игре с "Динамо"

Киев • УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальные высказывания президента “Славии” Ярослава Тврдик, сделанные после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским “Динамо” и пражским клубом. Об этом говорится на сайте ФАЧР и “Динамо”, передает УНН.

Чешская футбольная ассоциация назвала неспортивным заявление "Славии" относительно судейства в игре с "Динамо"

“ФАЧР считает заявление руководства ФК “Славия” (Прага), направленная против УЕФА, представителей УЕФА и ФК "Динамо“(Киев), неспортивным и выходящей далеко за рамки дозволенного. ФАЧР считает, что заявление ФК “Славия”, сделанное на эмоциях, переходит все границы и наносит ущерб чешском футбола в целом не только в глазах УЕФА. Чешская сторона (ФАЧР) выступать с любыми последующими комментариями по данной ситуации, поскольку УЕФА, несомненно, отреагирует на события“, — говорится в сообщении.

Напомним, что президент пражской команды потребовал отставки Григория Суркиса с УЕФА из-за якобы вмешательство в судейство матча “Динамо” — “Славия”.

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