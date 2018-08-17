Чеська футбольна асоціація назвала неспортивною заяву "Славії" щодо суддівства у грі з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Футбольна асоціація Чеської Республіки відреагувала на скандальні висловлювання президента “Славії” Ярослава Тврдіка, зроблені після матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським “Динамо” та празьким клубом. Про це сказано на сайті ФАЧР і “Динамо”, передає УНН.
“ФАЧР вважає заяву керівництва ФК „Славія“ (Прага), що спрямована проти УЄФА, представників УЄФА та ФК „Динамо“ (Київ), неспортивною й такою, що виходить далеко за рамки дозволеного. ФАЧР вважає, що заява ФК „Славія“, зроблена на емоціях, переходить усі межі та завдає шкоди чеському футболу загалом не лише в очах УЄФА. Чеська сторона (ФАЧР) не виступатиме з будь-якими подальшими коментарями стосовно даної ситуації, оскільки УЄФА, безсумнівно, відреагує на події”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що президент празької команди почав вимагати відставки Григорія Суркіса із УЄФА через нібито втручання у суддівство матчу “Динамо” — “Славія”.