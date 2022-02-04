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Красное мясо предпочитают мужчины, неуверенные в своей брутальности

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Мужчины, страдающие так называемым "кризисом мужественности", предпочитают красное мясо. К такому выводу пришли канадские ученые, передает УНН со ссылкой Science Direct.

Детали

Эксперимент проводила научная группа канадского Университета Летбриджа. В нем приняли участие 287 мужчин из Великобритании, США и Канады.

В ходе исследования ученые опросили мужчин на предмет того, насколько мужественными они себя чувствуют и насколько, по их мнению, это качество связано с потреблением определенных продуктов. В результате выяснилось, что мужчины, которые не уверены в своей исключительной брутальности, считают, что ее может повысить за счет потребления красного мяса.

В следующей части исследования участников опросили на предмет их пищевых привычек. Мужчинам предложили на выбор четыре блюда: фрикадельки, бутерброд с беконом, салат с курицей и салат с тофу. В итоге более "мужские" продукты — фрикадельки и бекон — выбрали те, кому, по их же самоощущению, не хватает мужественности.

"Результаты нашего исследования показывают, что мужчины, обеспокоенные недостатком мужественности, пытаются повысить ее при помощи определенной пищи. Изменение этого самоощущения должно уменьшить потребность в красном мясе", - прокомментировал результаты исследования ученый Рианнон МакДоннел Меслер.

Справка

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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Комиссия ЕС предупреждает: красное мясо увеличивает риск развития рака.

"Общее мнение заключается в том, что для предотвращения роста заболеваемости раком необходимо сократить или исключить из ежедневного рациона красное и переработанное мясо" - говорится в обновленной стратегии европейских стран.

В то же время диетологи советуют украинцам менять традиционный набор для борща и заменять свинину на другие виды мяса, так как свинина не совместима с такими привычными продуктами, как свекла, морковь и картофель.

Украинские Национальные Новости

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