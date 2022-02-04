Червоному м'ясу віддають перевагу чоловіки, які невпевнені у своїй брутальності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Чоловіки, які страждають на так звану "кризу мужності", віддають перевагу червоному м'ясу. Такого висновку дійшли канадські вчені, передає УНН з посиланням на Science Direct.
Деталі
Експеримент проводила наукова група канадського Університету Летбріджа. У ньому взяло участь 287 чоловіків із Великої Британії, США та Канади.
Під час дослідження вчені опитали чоловіків щодо того, наскільки мужніми вони почуваються і наскільки, на їхню думку, ця якість пов'язана зі споживанням певних продуктів. Зрештою з'ясували, що чоловіки, які не впевнені у своїй винятковій брутальності, вважають, що її можуть підвищити за рахунок споживання червоного м'яса.
У наступній частині дослідження учасників опитали щодо їхніх харчових звичок. Чоловікам запропонували на вибір чотири страви: фрикадельки, бутерброд із беконом, салат із куркою та салат із тофу. Зрештою більш "чоловічі" продукти — фрикадельки і бекон — обрали ті, кому, на їхнє самовідчуття, бракує мужності.
"Результати нашого дослідження засвідчують, що чоловіки, занепокоєні нестачею мужності, намагаються підвищити її за допомогою певної їжі. Зміна цього самовідчуття має зменшити потребу у червоному м'ясі", - прокоментував результати дослідження вчений Ріаннон Макдоннел Меслер.
Довідка
Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.
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