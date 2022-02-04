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Червоному м'ясу віддають перевагу чоловіки, які невпевнені у своїй брутальності

Червоному м'ясу віддають перевагу чоловіки, які невпевнені у своїй брутальності

Київ • УНН

 • 24385 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Чоловіки, які страждають на так звану "кризу мужності", віддають перевагу червоному м'ясу. Такого висновку дійшли канадські вчені, передає УНН з посиланням на Science Direct.

Деталі

Експеримент проводила наукова група канадського Університету Летбріджа. У ньому взяло участь 287 чоловіків із Великої Британії, США та Канади.

Під час дослідження вчені опитали чоловіків щодо того, наскільки мужніми вони почуваються і наскільки, на їхню думку, ця якість пов'язана зі споживанням певних продуктів. Зрештою з'ясували, що чоловіки, які не впевнені у своїй винятковій брутальності, вважають, що її можуть підвищити за рахунок споживання червоного м'яса.

У наступній частині дослідження учасників опитали щодо їхніх харчових звичок. Чоловікам запропонували на вибір чотири страви: фрикадельки, бутерброд із беконом, салат із куркою та салат із тофу. Зрештою більш "чоловічі" продукти — фрикадельки і бекон — обрали ті, кому, на їхнє самовідчуття, бракує мужності.

"Результати нашого дослідження засвідчують, що чоловіки, занепокоєні нестачею мужності, намагаються підвищити її за допомогою певної їжі. Зміна цього самовідчуття має зменшити потребу у червоному м'ясі", - прокоментував результати дослідження вчений Ріаннон Макдоннел Меслер.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.

До теми

Комісія ЄС попереджає: червоне м'ясо збільшує ризик розвитку раку.

"Загальна думка полягає в тому, що для запобігання зростання захворюваності на рак необхідно скоротити або виключити із щоденного раціону червоне та перероблене м'ясо" - ідеться в оновленій стратегії європейських країн.

Водночас дієтологи радять українцям змінювати традиційний набір для борщу та замінювати свинину на інші види м'яса, оскільки свинина не сумісна з такими звичними продуктами як буряк, морква та картопля.

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