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Красный Крест посетит освобожденный Херсон: оценят гуманитарные нужды жителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный комитет Красного Креста приедет в освобожденный от российских оккупантов Херсон, чтобы оценить, в какой помощи нуждаются жители. Как сообщила пресс-служба МККК в Украине, в городе высокий уровень засоренности боеприпасами, это может усложнить их работу, передает УНН.

Цитата

"Гуманитарные потребности в Херсоне уже сейчас очевидные, и сегодня наша команда уже направляется в город для оценки объема необходимой помощи, особенно неотложных медицинских нужд. Нам уже известно о высоком уровне засоренности боеприпасами вокруг города, как и на остальной территории страны, а также о чрезвычайных страданиях и разрушениях, к которым приводят такие скрытые угрозы", – говорится в сообщении.

Детали

В МККК сообщили, что неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы, которые оставили оккупанты, могут препятствовать доступу к местам предоставления жизненно необходимых услуг, в том числе больниц. Также они повышают риски при ремонте объектов водо- и электроснабжения и замедляют его проведение.

Напомним

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины.

14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Жителей Херсонской области призвали пока не возвращаться в свои дома, ведь территория заминирована и есть риски обстрелов.

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